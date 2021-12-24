Размер туристического кешбэка для жителей ДФО захотели увеличить вдвое

Предложение об увеличении до 40 тысяч рублей максимальной суммы выплаты по программе туристического кешбэка для жителей Дальнего Востока направила в правительство России комиссия госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт». Об этом сообщили в правительстве Приморья.

Заседание комиссии провёл в четверг, 23 декабря, губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Комиссия госсовета направила в правительство РФ предложение увеличить максимальную сумму выплаты по программе туристического кешбэка до 40 тысяч рублей для жителей дальневосточных регионов, — говорится в сообщении.

В настоящее время участники программы могут претендовать на возврат 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

Программа поддержки внутреннего туризма стартовала в России летом 2020 года. Участники программы, путешествующие в пределах РФ, имеют право на частичный возврат затраченных денежных средств. Прошло четыре этапа, продажи на последнем этапе завершились 10 сентября 2021 года. В путешествие по приобретённым в этот период путёвкам можно отправиться с 1 октября по 24 декабря.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета на нацпроектам призвал энергичнее использовать возможности для развития внутреннего туризма в стране. Он также удивился, что значительные деньги пошли не на реальную работу и строительство объектов, а в уставной капитал корпорации «Туризм.рф».