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Путин раскритиковал реализацию нацпроекта по туризму

Путин потребовал энергичнее развивать внутренний туризм в России
16:44, 15 декабря 2021
Путин раскритиковал реализацию нацпроекта по туризму Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета на нацпроектам в эфире «России 24» призвал энергичнее использовать возможности для развития внутреннего туризма в стране. Он также удивился, что значительные деньги пошли не на реальную работу и строительство объектов, а в уставной капитал корпорации «Туризм.рф».

У нас по этому направлению в целом фиксируется исполнение на 83,1%, но значительные деньги пошли не на реальную работу, не на строительство инфраструктуры, строительство объектов, а на взносы в уставный капитал корпорации «Туризм.рф», — сказал глава государства.

Он отметил, что реальные работы выполнены только на 51%. Президент потребовал от участников заседания представить дальнейшие планы действий по этому проекту.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что новый этап программы туристического кешбэка стартует в РФ 18 января и продлится до 12 апреля 2022 года. Условия останутся прежними — тур должен быть оплачен картой «Мир». Сумма кешбэка составит 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей.

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