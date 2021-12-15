Путин раскритиковал реализацию нацпроекта по туризму

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета на нацпроектам в эфире «России 24» призвал энергичнее использовать возможности для развития внутреннего туризма в стране. Он также удивился, что значительные деньги пошли не на реальную работу и строительство объектов, а в уставной капитал корпорации «Туризм.рф».

У нас по этому направлению в целом фиксируется исполнение на 83,1%, но значительные деньги пошли не на реальную работу, не на строительство инфраструктуры, строительство объектов, а на взносы в уставный капитал корпорации «Туризм.рф», — сказал глава государства.

Он отметил, что реальные работы выполнены только на 51%. Президент потребовал от участников заседания представить дальнейшие планы действий по этому проекту.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что новый этап программы туристического кешбэка стартует в РФ 18 января и продлится до 12 апреля 2022 года. Условия останутся прежними — тур должен быть оплачен картой «Мир». Сумма кешбэка составит 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей.