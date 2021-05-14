Разлив нефтепродуктов произошел на месторождении в ЯНАО

https://static.news.ru/photo/355a3fb2-b4fa-11eb-ba9a-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: nng.gazprom-neft.ru

На Карамовском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНА) произошёл разлив нефтепродуктов объемом 3 тысячи кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

Инцидент произошёл в Пуровском районе у куста номер 23. В местной администрации сообщили, что ситуация находится под контролем, ведутся восстановительные работы.

По информации РИА Новости, разлив нефтепродуктов произошёл в результате прорыва внутрипромыслового трубопровода.

В свою очередь, в Ростехнадзоре уточнили, что, по их данным, произошёл не разлив 3 тысяч кубометров нефтепродуктов, а разлив на площади 3 тысячи квадратных метров.

Реальный объем разлившейся нефти не более 800 литров, - заявили в ведомстве.

В "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе" сообщили об утечке примерно 0,85 тонн жидкости (газ, вода и нефть), что существенно ниже заявленных МЧС РФ. По их данным, компания уже локализовала участок. Трубопровод на данный момент запущен в эксплуатацию, ведутся работы по уборке территории. Угрозы водоемам и лесному фонду нет.