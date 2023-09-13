Ракета с новосибирской символикой отправится в космос с Байконура

Фото: t.me/alokot

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с юбилейной символикой «Новосибирск — Город трудовой доблести», приуроченной к 130-летию города, отправится в космос с космодрома Байконур, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он подчеркнул, что ракета была транспортирована на стартовый комплекс и установлена в вертикальное положение, сообщает «МК в Новосибирске».

Сегодня ракета была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома. После установки в вертикальное положение специалисты предприятий госкорпорации «Роскосмос» продолжили ее подготовку к пуску, — уточнил Локоть.

Такой жест станет данью уважения городу за вклад его жителей в изучение космического пространства. Так, в марте 2023 года с орбиты Международной космической станции вернулась космонавт Анна Кикина, родившаяся в Новосибирске. В ее честь теперь назван новосибирский планетарий.

Анна Кикина находилась на МКС в составе группы вместе с Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым. Она стала первой из российских космонавтов, кто отправился на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом. Россиянка перешла на борт Международной космической станции 7 октября.

Выход Кикиной из капсулы космического корабля Crew Dragon, вернувшегося на Землю, ранее показали в прямой трансляции на YouTube-канале NASA. Пилотируемый корабль компании SpaceX приводнился на площадке в Мексиканском заливе.