В столице Алжира во время давки на концерте популярного рэпера Soolking погибли пять человек и более 20 получили ранения.
Как сообщает местные портал
Отмечается, что несмотря на давку, Soolking не остановил концерт, который в прямом эфире транслировался по телеканалу Canal Algérie.
Как ранее писал News.ru, пять человек погибли и 15 пострадали при возгорании пассажирского автобуса в провинции Балыкесир в Турции. Сообщалось, что жертв можно было бы избежать, если бы не возникла давка в салоне транспортного средства.