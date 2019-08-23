https://static.news.ru/photo/8a8aa7e4-c55d-11e9-9d2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Farouk Batiche/dpa/Global Look Press

В столице Алжира во время давки на концерте популярного рэпера Soolking погибли пять человек и более 20 получили ранения.

Как сообщает местные портал Tout sur l'Algérie , концерт рэпера проходил вечером 22 августа на стадионе. Давка возникла на одном из входов. В результате происшествия погибли два молодых человека и три девушки. Ещё 21 человек пострадал.

Отмечается, что несмотря на давку, Soolking не остановил концерт, который в прямом эфире транслировался по телеканалу Canal Algérie.

Как ранее писал News.ru, пять человек погибли и 15 пострадали при возгорании пассажирского автобуса в провинции Балыкесир в Турции. Сообщалось, что жертв можно было бы избежать, если бы не возникла давка в салоне транспортного средства.