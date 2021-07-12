Путина попросили признать шаманизм одной из религий России

Президенту РФ Владимиру Путину направлено обращение с просьбой придать шаманизму статус одной из религий, составлявляющих часть исторического наследия народов страны. Об этом в интервью РИА Новости рассказал верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.

По словам верховного шамана, обращение было передано в управление по религиозным вопросам.

Там поручили его рассмотреть и сказали ждать — ждём, — сообщил Кара-оол Допчун-оол.

Копии обращения также были отправлены председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину.

В послании, в частности, говорится, что обратиться с предложением признать шаманизм в числе основных религий, составляющих «неотъемлемую часть исторического наследия народов России», было на третьем Всероссийском съезде шаманов, который прошёл 7 августа в столице Тывы Кызыле.

Владимир Владимирович! От лица участников съезда и всех приверженцев шаманизма обращаюсь к Вам с призывом восстановить историческую справедливость и уравнять шаманизм с другими религиями по своему статусу, — говорится в обращении верховного шамана.

Также в тексте обращения поясняется, что шаманизм является старейшей из всех религий, сопровождающей человеческое общество на протяжении его тысячелетней истории, и был фундаментом для образования традиционных культов многих народов. Однако в РФ он переживает непростые времена.

В настоящее время шаманизм в России находится в задавленном состоянии. Шаманизм фактически не признан в нашем государстве. А это большое число людей, чья религия предков нуждается в поддержке и признании на всех уровнях власти, — отмечается в обращении.

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