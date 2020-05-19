Путин ждёт доклад по мерам поддержки экономики и граждан во время пандемии

https://static.news.ru/photo/aacd153c-99ce-11ea-85c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что ждёт исчерпывающий доклад от рабочей группы президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он подчеркнул, что доклад должен содержать информацию о реализации всех мер поддержки населения и экономики в условиях пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер оценил работу по дистанционному заказу лекарств, которые отпускаются без рецепта. По его мнению, она идёт не так быстро, как хотелось бы. В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил главе государства, что дистанционная продажа лекарственных препаратов в России начнётся в первых числах июня.