Путин ждёт доклад по мерам поддержки экономики и граждан во время пандемии

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что ждёт исчерпывающий доклад от рабочей группы президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он подчеркнул, что доклад должен содержать информацию о реализации всех мер поддержки населения и экономики в условиях пандемии коронавируса.
Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер оценил работу по дистанционному заказу лекарств, которые отпускаются без рецепта. По его мнению, она идёт не так быстро, как хотелось бы. В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил главе государства, что дистанционная продажа лекарственных препаратов в России начнётся в первых числах июня.
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