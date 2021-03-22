Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/7b8b3b64-8b0e-11eb-a713-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуацию с пандемией коронавируса в России удалось стабилизировать. Об этом заявил президент Владимир Путин во время телемоста с разработчиками и производителями вакцин от COVID-19.

Он отметил, что это удалось во многом благодаря своевременно начатой процедуре всеобщей вакцинации. Российские препараты, три из которых уже прошли процедуру регистрации, абсолютно надёжны и безопасны, подчеркнул глава государства. Ни одна зарубежная вакцина, по его словам, не демонстрирует такой степени защиты.

В сложных условиях эпидемии отечественные фармацевтические производители в кооперации с научными институтами смогли в кратчайшие сроки решить целый комплекс задач по развёртыванию новых производственных мощностей, необходимых для изготовления вакцин. На многих площадках работа велась практически в круглосуточном режиме, — сказал Путин.

Он отметил значительную роль «широкого комплекса профилактических, упреждающих мер, в том числе вакцинации». По словам президента, первую прививку от инфекции сделали уже 6,3 млн человек, в том числе 4,3 млн прошли обе стадии иммунизации.

Первой российской вакциной от коронавирусной инфекции стал препарат «Спутник V», второй — «ЭпиВакКорона». Как сообщил Путин, пилотные партии третьей вакцины — «КовиВак» — уже произведены и вскоре будут поставлены в гражданский оборот, писал NEWS.ru.