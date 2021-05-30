Путин запустит автозавод «Аурус»

https://static.news.ru/photo/65e49d1e-c146-11eb-875c-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин планирует участвовать в церемонии запуска автозавода «Аурус». В программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24» сообщалось, что российский лидер также пообщается с многодетными семьями, награждёнными орденами «Родительская слава».

Автозавод будет запускаться на предстоящей неделе. Подробности на данный момент неизвестны, однако в программе сообщили, что президент примет участие в открытии.

Кроме того, Путин будет выступать на Петербургском международном экономическом форуме. Также президент планирует пообщаться с журналистами мировых информагентств, а также бизнесменами и инвесторами.

Ранее сообщалось, что российский лидер отказался плавать в Чёрном море вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не уточнил, по какой причине.