Путин уволил Буксмана с должности первого заместителя генпрокурора

Президент РФ Владимир Путин освободил Александра Буксмана от должности первого заместителя генерального прокурора. Полномочия государственного советника юстиции 1-го класса, которому в 2021 году исполняется 70 лет, истекли 15 сентября. Указ главы государства размещён на портале правовой информации.
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Ранее стало известно, что 31 августа Владимир Путин подписал указ об увольнении пятерых генералов МВД. В частности, должностей лишились заместитель начальника ГУ МВД по Москве генерал-лейтенант Андрей Понорец, начальник УВД по Юго-Западному округу Москвы генерал-майор полиции Юрий Демин, заместитель начальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майор Виталий Краснов.