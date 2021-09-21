Путин уволил Буксмана с должности первого заместителя генпрокурора

Президент РФ Владимир Путин освободил Александра Буксмана от должности первого заместителя генерального прокурора. Полномочия государственного советника юстиции 1-го класса, которому в 2021 году исполняется 70 лет, истекли 15 сентября. Указ главы государства размещён на портале правовой информации.

Путин произвёл и другие кадровые перестановки. В частности, бывший замминистра труда Всеволод Вуколов стал замминистра юстиции. Также Микаэл Агасандян назначен президентом постоянным и полномочным представителем РФ при Организации Договора о коллективной безопасности. От этих обязанностей другим указом Путина освобождён Андрей Шведов.

Ранее стало известно, что 31 августа Владимир Путин подписал указ об увольнении пятерых генералов МВД. В частности, должностей лишились заместитель начальника ГУ МВД по Москве генерал-лейтенант Андрей Понорец, начальник УВД по Юго-Западному округу Москвы генерал-майор полиции Юрий Демин, заместитель начальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майор Виталий Краснов.