Путин: Россия вывезла ещё не всех желающих вернуться из-за границы

https://static.news.ru/photo/0ec4eade-a26b-11ea-95b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за границы вывезены ещё не все россияне, желающие вернуться на родину, но застрявшие там из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Мы ещё не всех вывезли наших граждан, которые хотели бы выехать на родину, в Россию, но застряли за границей в связи с ограничениями, связанными с пандемией, — цитирует РИА Новости Путина.

Президент добавил, что вывозные рейсы Россия до сих пор организует из различных стран.

Как писал NEWS.ru, на данный момент более 60 тысяч россиян ожидают вывозных рейсов домой из-за границы, где они оказались на фоне пандемии коронавируса. Как сообщили в пресс-службе Минкомсвязи, больше всего граждан РФ ожидают вывозного рейса в Таиланде — более 8 тысяч.

РФ прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами в связи с распространением коронавируса. Для застрявших на зарубежных курортах соотечественников были организованы вывозные рейсы. В конце марта их число было сокращено и установлен лимит количества прибывающих пассажиров.