Путин проведёт 10 ноября заседание Совета глав государств-членов ШОС

https://static.news.ru/photo/45f87d28-2276-11eb-b378-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин проведёт заседание лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 10 ноября. Мероприятие пройдёт в режиме онлайн. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По итогам встречи будет принята Московская декларация.

Под председательством Владимира Путина десятого ноября состоится заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в режиме видеоконференции, — сказано в сообщении.

Также стороны обсудят текущее состояние и перспективы взаимодействия в рамках ШОС и обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Шанхайская организация сотрудничества является международной организацией и была создана в июне 2001 года. В ШОС входят Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Основными целями ШОС являются укрепление доверия между участниками в военной области, обеспечение мира, безопасности и стабильности в регионе, борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Как писал NEWS.ru, Путин распорядился сохранить объёмы лечения детей с тяжёлыми болезнями.