Путин продлил право иностранцев замещать командиров авиалайнеров

Российский лидер Владимир Путин до 2024 года продлил действие правила, которое позволяет иностранным пилотам замещать должности командиров гражданских самолётов.
Документ с поправками в Воздушный кодекс РФ и закон об иностранных гражданах размещён на официальном портале правовой информации.
Федеральный закон, который позволяет иностранцам работать командирами российских авиалайнеров, вступил в силу в июле 2014 года. В нём отмечается, что в течение пяти лет может быть распределено до тысячи таких квот.
Сейчас отечественные авиакомпании не испытывают нехватку своих кадров. Однако после того как закон вступил в силу, объём пассажирских перевозок российских авиакомпаний увеличился на 24,7%, объём перевозок грузов и почты увеличился на 13,2%. После этого авиаперевозчики заявили о необходимости увеличить лётный состав.
Именно из-за этого и было принято решение продлить действие закона о допуске иностранных пилотов для замещения командиров экипажей. Таким образом власти пытаются не допустить дефицита командиров лайнеров.
Как писал NEWS.ru, ранее Путин подписал законы о наказании за нарушения при голосовании.
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