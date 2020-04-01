Путин продлил право иностранцев замещать командиров авиалайнеров

https://static.news.ru/photo/ac966abe-741a-11ea-a85f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Российский лидер Владимир Путин до 2024 года продлил действие правила, которое позволяет иностранным пилотам замещать должности командиров гражданских самолётов.

Документ с поправками в Воздушный кодекс РФ и закон об иностранных гражданах размещён на официальном портале правовой информации.

Федеральный закон, который позволяет иностранцам работать командирами российских авиалайнеров, вступил в силу в июле 2014 года. В нём отмечается, что в течение пяти лет может быть распределено до тысячи таких квот.

Сейчас отечественные авиакомпании не испытывают нехватку своих кадров. Однако после того как закон вступил в силу, объём пассажирских перевозок российских авиакомпаний увеличился на 24,7%, объём перевозок грузов и почты увеличился на 13,2%. После этого авиаперевозчики заявили о необходимости увеличить лётный состав.

Именно из-за этого и было принято решение продлить действие закона о допуске иностранных пилотов для замещения командиров экипажей. Таким образом власти пытаются не допустить дефицита командиров лайнеров.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин подписал законы о наказании за нарушения при голосовании.