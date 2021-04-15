Путин призвал убрать абсурдные правила в социальной сфере

https://static.news.ru/photo/8327f5de-9de1-11eb-81b4-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил пересмотреть подзаконные акты в социальной сфере. Из них следует убрать бессмысленные и забюрокраченные процедуры, которые унижают людей.

Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила, — заявил глава государства на встрече с президиумом Госсовета и представителями Агентства стратегических инициатив (АСИ).

По его словам, следует избавляться от всего, что изматывает, «а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей».

Политик поручил правительству вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ изучить подзаконные акты в социальной сфере. К ним относятся приказы, инструкции, ведомственные письма и другие документы.

Ранее Путин заявил, что власти не должны получать «причёсанные» данные о проблемах россиян. До них должна доходить объективная информация. Глава государства заявил об этой проблеме в ходе посещения Координационного центра правительства страны в комплексе гостиницы «Украина». Путин подчеркнул, что из регионов должна поступать обратная связь и нужно наладить эту работу, чтобы объективная информация накапливалась и обрабатывалась в соответствующих структурах.

Как писал NEWS.ru, президент России рассказал, что правительство должно придерживаться в своей работе принципа «вокруг человека». Он выразил надежду, что кабмин поставит под контроль и реализацию национальной социальной инициативы.