Путин рассказал, как должно работать правительство

Президент России Владимир Путин встречается с губернаторами, чтобы держать руку на пульсе жизни в регионах. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент постоянно держит руку на пульсе жизни в регионах, — отметил пресс-секретарь главы государства. На предстоящей встрече с главой Красноярского края Александром Уссом Путин будет обсуждать социально-экономическое развитие региона. Песков...