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Путин рассказал, как должно работать правительство

14:36, 15 апреля 2021

Правительство в своей работе должно придерживаться принципа «вокруг человека». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Путин, выступая на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, выразил надежду, что кабмин поставит под контроль и реализацию национальной социальной инициативы.

И сейчас в деятельности правительства всегда вы придерживаетесь, уважаемые коллеги, ключевого принципа — строить всю работу вокруг человека. Уверен, что он, этот принцип, будет использован и в будущем, — цитирует его РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, послание Владимира Путина Федеральному собранию готовится в Кремле, а не в «секретном бункере». Об этом ранее рассказал Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал предположения западной прессы, исходя из которых послание Путина готовят в высокотехнологичном секретном помещении на противоположной стороне реки от Белого дома в Москве.

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