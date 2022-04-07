Путин присвоил наименование гвардейского бомбардировочному авиаполку

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Российскому 121-му тяжёлому бомбардировочному авиаполку присвоено наименование гвардейского. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 7 апреля.

Присвоить 121-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку почётное наименование «гвардейский» и впредь именовать его «121-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк», — говорится в тексте.

В документе отмечено, что воинское формирование отмечено почётным наименованием за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленное личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов.

Полк был сформирован в годы Великой Отечественной войны, принимал участие в боевых действиях в Афганистане. В 2020 году отметил 80-летний юбилей. В настоящее время дислоцируется на авиабазе ВКС России у города Энгельс Саратовской области. Оснащен самолётами Ту-160 и Ту-95МС.

Ранее сообщалось, что президент присвоил наименование гвардейских 155-й отдельной бригаде морской пехоты и 126-й отдельной бригаде береговой охраны. Соответствующие указы вступили в силу 28 марта.