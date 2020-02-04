https://static.news.ru/photo/c451d2bc-473b-11ea-a3be-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин приехал в Череповец, где посетит химико-технологический колледж, а также обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы.

Как сообщает ТАСС, Путин также осмотрит Центр боевых искусств, в нём 2,5 тысячи детей занимаются 30 видами единоборств.

Череповецкий химико-технологический колледж подготавливает рабочих и специалистов для химической и других отраслей промышленности. С 2013 года он является базовым учебным заведением для компании «Фосагро». Специалисты признали колледж региональной инновационной площадкой, где учебные и производственные процессы совмещены, до 70% занятий составляет практика на производствах «Фосагро».

Ранее NEWS.ru писал, что Путин может ещё раз встретиться с членами рабочей группы по изменениям в Конституцию.