Президент России Владимир Путин приехал в Череповец, где посетит химико-технологический колледж, а также обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы.
Как
Череповецкий химико-технологический колледж подготавливает рабочих и специалистов для химической и других отраслей промышленности. С 2013 года он является базовым учебным заведением для компании «Фосагро». Специалисты признали колледж региональной инновационной площадкой, где учебные и производственные процессы совмещены, до 70% занятий составляет практика на производствах «Фосагро».
Ранее NEWS.ru писал, что Путин может ещё раз встретиться с членами рабочей группы по изменениям в Конституцию.
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