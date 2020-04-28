Путин предупредил, что угроза COVID-19 ещё не миновала

Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотя многие россияне не почувствовали реальность угрозы заражения коронавирусом, тем не менее опасность ещё не миновала.
Кому-то может показаться и кажется, что ничего страшного не происходит, многие не видят угрозы, просто не чувствуют её. Но это не так, — цитирует РИА Новости Путина.
Как писал NEWS.ru, Путин заявил, что праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы состоятся, когда ситуация с коронавирусом станет безопасной. Тем не менее 9 мая состоится авиационный парад, а вечером в центрах городов будут салюты в честь Дня Победы. Линейные пролёты авиации можно будет увидеть в небе над Санкт-Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вязьмой, Островом, Ростовом-на-Дону, Волгоградом, Каспийском, Новороссийском, Краснодаром, Владикавказом, Ставрополем, Севастополем, Керчью, Грозным, Астраханью, Ейском, Мурманском и Калининградом.