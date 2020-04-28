Путин предупредил, что угроза COVID-19 ещё не миновала

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Россия опередила Иран и Китай по числу заражённых коронавирусом. В стране количество заболевших достигло 91,5 тысячи человек. Таким образом, Россия заняла восьмое место в мире по этому показателю.

На сегодняшний день во всём мире выявлено более трёх миллионов человек с коронавирусной инфекцией. От заболевания скончались 208 тысяч. Выздороветь удалось 878 тысячам пациентов. ВОЗ признала пандемией вспышку коронавируса в...