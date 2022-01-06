Путин посетил рождественское богослужение в храме в Ново-Огарёво

Президент Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво, сообщает РИА Новости.

Храм является домовой церковью резиденции Ново-Огарёво. Он был отреставрирован и частично реконструирован в 2004 году.

В 2021 году Путин встречал Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области. Ранее он бывал в этом храме в 2016 году. Кроме того, президент неоднократно присутствовал на рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин намерен посетить рождественское богослужение в одном из российских храмов. Какое именно место в этом году посетит глава государства, Песков не уточнил.