Президент Владимир Путин
Согласно структуре, действовавшей с января 2020 года, Росздравнадзор подчинялся напрямую правительству и премьер-министру, теперь эта служба подведомственна Минздраву.
Путин объяснил переподчинение ведомства необходимостью «повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения».
Как писал NEWS.ru, в России ускорилось распространение коронавируса COVID-19. Число заразившихся достигло 658, увеличившись на 163 человека за минувшие сутки.
В стране запрещено проводить массовые мероприятия, школы и другие образовательные учреждения закрылись на карантин, с 25 марта начали закрываться развлекательные и досуговые учреждения. Региональные власти вводят режимы повышенной готовности, армия отрабатывает действия в условиях пандемии.
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