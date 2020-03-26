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Председатель правительства России Михаил Мишустин во время телефонного разговора со своим киргизским коллегой Мухаммедкалыем Абылгазиевым обсудил гуманитарные поставки в республику тест-систем и реагентов для диагностики коронавируса.

Главы правительств обсудили меры по противодействию коронавирусной инфекции. В том числе гуманитарные поставки в Киргизию тест-систем и реагентов для диагностики этого заболевания, — говорится в сообщении на сайте российского кабмина....