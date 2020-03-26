Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин изменил структуру федеральных органов власти, подчинив Министерству здравоохранения РФ Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

Согласно структуре, действовавшей с января 2020 года, Росздравнадзор подчинялся напрямую правительству и премьер-министру, теперь эта служба подведомственна Минздраву.

Путин объяснил переподчинение ведомства необходимостью «повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения».

Как писал NEWS.ru, в России ускорилось распространение коронавируса COVID-19. Число заразившихся достигло 658, увеличившись на 163 человека за минувшие сутки.

В стране запрещено проводить массовые мероприятия, школы и другие образовательные учреждения закрылись на карантин, с 25 марта начали закрываться развлекательные и досуговые учреждения. Региональные власти вводят режимы повышенной готовности, армия отрабатывает действия в условиях пандемии.

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