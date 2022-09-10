Путин открыл самое высокое колесо обозрения в Европе Путин открыл колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ — самое высокое в Европе

Фото: АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи открыл колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, пишут «Известия». Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала «Зарядье», где проходит праздничный концерт в честь Дня города.

Спасибо большое, что вы развиваете это направление отдыха, развлечения в Москве, для детей это очень важно — иметь возможность отдохнуть с друзьями, с семьей, — сказал Путин.

По словам Собянина, 140-метровое колесо обозрения стало крупнейшим в Европе. Ранее это почетное звание принадлежало London Eye высотой 135 метров.

По данным Telegram-канала «Москва 24», покататься на аттракционе можно будет уже в 16:00 мск. Он будет работать круглый год, даже зимой, но при температуре от −10 до +40 градусов.

«Солнце Москвы» пришло на смену разобранному колесу обозрения имени 850-летия Москвы и отличается от него уровнем комфорта и безопасности. К ободу колеса прикреплены 30 закрытых кабин, вмещающих до 15 гостей каждая. В них действуют система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль. Кроме того, новый аттракцион предусматривает предоставление разного рода сервисов — от романтического ужина на двоих до занятий йогой.