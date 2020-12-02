Госслужащих лишили индексации зарплаты в 2021 году

https://static.news.ru/photo/44aa9970-3490-11eb-9508-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Совет Федерации 2 декабря одобрил закон о приостановке индексации окладов федеральных государственных служащих до 1 января 2022 года.

Оклады федеральных госслужащих каждый год индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на будущий год с учётом уровня инфляции.

Однако в соответствии с решениями президента России Владимира Путина, принятыми по итогам совещания по федеральному бюджету до 2023 года, в 2021 году индексация должностных окладов федеральных государственных служащих не предусмотрена.

Ограничения не будут касаться зарплат региональных чиновников, поскольку их зарплаты индексируют согласно законам субъектов Российской Федерации.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время совещания по федеральному бюджету на 2021–2023 годы принял решение об индексации размера окладов военнослужащих и лиц, приравненных к ним, писал NEWS.ru.