Путин оценил слухи о полном закрытии школ из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b9757d76-0716-11eb-a136-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин во время видеоконференции с учителями и студентами педагогических вузов Фото: kremlin.ru

России удалось сохранить уровень образования даже в условиях пандемии коронавируса — школьники, родители и учителя сработали «на отлично». Об этом 5 октября заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с преподавателями и студентами педагогических вузов, которая прошла в видеоформате.

Глава государства отметил, что в период жёстких ограничений из-за коронавируса было очень сложно и школьникам, и родителям, и учителям, но все участники учебного процесса сработали «на отлично, как одна команда».

В мире в целом проблемы сохранения уровня образования являются достаточно острыми. Особенно в период пандемии. Генеральный секретарь ООН отмечал это и с тревогой говорил о снижении уровня образования во многих странах. У нас этого не произошло, — цитирует ТАСС Путина.

Также он назвал несерьёзными разговоры о полном переходе на дистанционное обучение в школах. Вместе с тем российский лидер добавил, что учителя должны быть готовы к дистанционной работе, а учебные заведения необходимо обеспечить доступом к широкополосному Интернету.

Говоря о дистанционной системе обучения, Путин подчеркнул, что «просто жизнь заставляет такую систему создавать». По его словам, платформ дистанционного обучения много, но важно их систематизировать. Кроме того, каждая российская семья должна иметь доступ к скоростному Интернету и необходимое оборудование для такого формата учебы.

Ранее в Министерстве просвещения России сообщили, что решение о переводе школ на дистанционное обучение пока не принималось.

По данным на 5 октября, в РФ зафиксированы 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения. На втором месте Санкт-Петербург, где подтвердили 407 случаев, что является максимальным показателем с 21 мая. Общее количество заразившихся в России с начала пандемии выросло до 1 225 889 человек, умерли 21 475 заболевших, писал NEWS.ru.