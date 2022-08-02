Путин оценил работу российских десантников на Украине Путин заявил об умении и решительности десантников РФ в ходе спецоперации на Украине

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск. Глава государства отметил, что военные этого рода войск в ходе специальной военной операции на Украине действуют умело и решительно. Поздравление Путина опубликовано на сайте Министерства обороны РФ.

Президент, в частности, отметил, что сегодняшне поколение солдат и офицеров достойно продолжают сложившиеся в войсках ратные и патриотические традиции, демонстрируя профессионализм, отвагу и мужество при решении сложных задач.

И, конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции, — говорится в поздравлении главы государства.

Также десантников с их профессиональным праздником поздравил министр обороны страны Сергей Шойгу.

Принимая участие в специальной военной операции, личный состав Воздушно-десантных войск действует смело, грамотно и оперативно, постоянно доказывает готовность и умение решать поставленные задачи в самых сложных условиях обстановки, — говорится в тексте приказа главы российского оборонного ведомства.

День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа на основании Указа Президента Российской Федерации, от 31 мая 2006 года, «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации» в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

Днём рождения отечественных ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи.