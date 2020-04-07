Путин обсудит создание вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит российские наработки по созданию вакцины от коронавируса.
Президент отметил, что знает о работе учёных-вирусологов, фармацевтов и врачей над системами профилактики COVID-19 и вакциной от коронавируса.
Хотел бы сегодня, уважаемые друзья, услышать по этому вопросу тоже ваше мнение и ваши оценки перспектив создания соответствующих препаратов, — заявил Путин на встрече с экспертами-медиками.
Как писал NEWS.ru, к 7 апреля коронавирус поразил около 7,5 тысячи россиян. Объявленные с 28 марта нерабочие дни и режим самоизоляции продлятся как минимум до конца апреля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен