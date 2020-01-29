Президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с вице-премьером Татьяной Голиковой, руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и главой Минздрава Михаилом Мурашко.
По словам пресс-секретаря российского лидера, они обсудят меры по недопущению распространения коронавируса в стране.
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин определил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России. Его председателем назначена Татьяна Голикова.
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