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«Уральские авиалинии» проводят служебное расследование в отношении стюардессы Алёны Красиковой, которая оказалась замешана в скандал с пересевшим ребёнком. Она препятствовала матери, пересевшей в бизнес-класс, взять с собой 10-летнюю дочь.

Пассажирка в авиакомпанию с жалобами не обращалась. Вчера, после публикации её сообщения в Facebook, с ней связался сотрудник клиентской службы с целью уточнения деталей. На данный момент проводится служебное расследование,...