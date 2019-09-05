https://static.news.ru/photo/a54fa138-d066-11e9-be98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Президент России Владимир Путин признался, что не видел в мире ничего красивее Камчатки. Об этом он заявил в пятницу, 6 сентября, во время встречи с общественниками в рамках Восточного экономического форума.

Один из участников встречи, вулканолог и основатель камчатского культурно-просветительского центра «Вулканариум» Сергей Самойленко, рассказал о работе его организации. Он также попросил президента поддержать музей.

Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом, всё там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка, — заявил Путин.

Президент похвалил идею создания такого музея и пообещал поддержать его, возможно, по линии Русского географического общества.

Ранее сообщалось, что в пятницу Путин посетит космодром Восточный. В ходе визита президент осмотрит стартовый комплекс «Союз-2», ракеты тяжёлого класса «Ангара» и город Циолковский, писал News.ru.