Россия

Путин назначил Бездудного врио губернатора Ненецкого автономного округа 

18:05, 02 апреля 2020 28
Александр Цыбульский и Юрий Бездудный (слева направо) Александр Цыбульский и Юрий Бездудный (слева направо) Фото: adm-nao.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении вице-губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности главы региона. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Бездудного Юрия Васильевича назначить временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором НАО, — сказано в документе.

Кадровая перестановка произошла в связи с тем, что глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский был назначен врио главы Архангельской области.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин одобрил отставку главы Архангельской области Игоря Орлова.

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