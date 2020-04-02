Путин назначил Бездудного врио губернатора Ненецкого автономного округа 

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении вице-губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности главы региона. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Бездудного Юрия Васильевича назначить временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором НАО, — сказано в документе.
Кадровая перестановка произошла в связи с тем, что глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский был назначен врио главы Архангельской области.
Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин одобрил отставку главы Архангельской области Игоря Орлова.
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