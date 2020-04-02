Путин назначил Бездудного врио губернатора Ненецкого автономного округа 

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Президент России Владимир Путин 2 апреля подписал указ, согласно которому на территории регионов РФ должен быть установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств, за исключением межрегиональных перевозок. Поручение главы государства передают представители пресс-службы Кремля.

Отмечается, что указ президента был издан в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране и особенностями распространения коронавирусной инфекции нового типа. Высшим должностным лицам обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и...