https://static.news.ru/photo/96a75f18-6f80-11ea-bb0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Варианты развития транспортной инфраструктуры на Черноморском побережье должны быть сформированы до 1 июня. Такое поручение президент Владимир Путин дал Министерству транспорта по итогам встречи с членами правительства.

Совещание состоялось 4 марта, список задач был сформирован позже.

Представить предложения по развитию транспортной инфраструктуры на Юге России, обеспечивающие улучшение транспортной доступности Черноморского побережья, с указанием отдельных объектов. Доклад — до 1 июня 2020 г., — сказано в документе.

Проблему доступности черноморских курортов в России пытаются решить не первый год. Целей несколько: убрать подальше от побережья петляющую железную дорогу и спрямить горный серпантин, который ведёт в сторону Сочи. В обоих случаях главные проблемы — масштабность и дороговизна работ. Помимо этого, в течение нескольких лет шла реализация другого амбициозного инфраструктурного проекта — строительство Крымского моста, который оттянул на себя и политическое внимание, и бюджет.

Тем не менее в декабре 2019 года, через несколько дней после открытия железнодорожного сообщения через Керченский пролив, Путин заявил, что отодвинуть железную дорогу от побережья Чёрного моря — стратегическая задача. Он поручил Минтрансу просчитать стоимость этого проекта.

При этом стоимость скоростной автомагистрали в сторону Сочи известна ещё с 2018 года. По разным оценкам, это от 1,2 до 1,6 трлн рублей. Трасса, если будет построена, станет самой дорогой в России. Есть идея удлинить автодорогу до Керчи, включив в её состав уже существующие участки, а также транспортные подходы к Крымскому мосту. Проект предлагали профинансировать крупному бизнесу, однако ответного энтузиазма не возникло.

О необходимости строительства новых авто- и железной дорог много говорили ещё в канун зимней Олимпиады 2014 года, когда Сочи готовился к международному спортивному турниру. За короткий промежуток времени при масштабном финансировании был построен дублёр Курортного проспекта — главной магистрали курорта. Он позволил существенно улучшить транспортную ситуацию в городе. Помимо этого, были реконструированы ныне существующие у берега моря пути для поездов — вместо одной колеи на большей части отрезка появились две.

Тем не менее для полномасштабного развития черноморских курортов этого недостаточно. Поэтому после завершения строительства Крымского моста проекты могут получить новый импульс. Но даже при благоприятном развитии событий на их реализацию уйдёт много лет и денег: потребуется строить многокилометровый участок с чередованием мостов и тоннелей.

Но глава государства, судя по всему, настроен решительно. Как писал NEWS.ru, он выразил уверенность в том, что проект себя окупит, так как позволит существенно увеличить пассажиропоток. Он также напомнил, что многие европейские страны убрали железные и автомобильные дороги от побережья.