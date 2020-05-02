Путин намерен возложить цветы к Вечному огню на 9 мая

Пресс-секретарь президента России Владимир Путин сообщил о планах лидера на 9 мая. По его словам, глава государства намерен возложить цветы к Вечному огню и обратиться к россиянам.
Как ранее заявлял Песков, охрана президента в условиях распространения коронавируса обеспечивается на максимальном уровне. Путин перешёл на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса в апреле 2020 года.
NEWS.ru также сообщал, что премьер-министр страны Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он сказал во время видеосвязи с президентом России.
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