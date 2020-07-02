Глава Минтруда: Путин лично контролировал ситуацию в период пандемии

https://static.news.ru/photo/458f4d8a-bc78-11ea-b515-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин лично координировал деятельность всех ветвей власти в наиболее острый период пандемии коронавируса. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, на протяжении нескольких месяцев действия чиновников были ориентированы на то, чтобы максимально сберечь здоровье граждан и предотвратить распространение инфекции.

Путин лично контролировал работу правительства и регионов по обеспечению эпидемиологической безопасности, поддержке населения и экономики страны, — цитирует РИА Новости слова Котякова, сказанные на онлайн-саммите Международной организации труда «COVID-19 и сфера труда».

Министр также напомнил, что для специалистов, работавших в интенсивном режиме и подвергавших себя повышенной опасности во время пандемии, по всей стране были введены дополнительные стимулирующие выплаты. Они были направлены медработникам и сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания населения, вынужденным изолироваться вместе с проживающими там людьми. Выплаты получили почти полмиллиона специалистов, уточнил Котяков.

Во время пандемии в России был принят комплекс мер социальной поддержки граждан. Так, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, разрешили в рамках кредитных каникул до полугода не осуществлять выплаты по займам. До 1 января 2021 года было заморожено начисление пеней и штрафов за коммунальные услуги. Некоторые регионы ввели мораторий на взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Помимо этого, на треть, до 12 130 рублей, был увеличен минимальный размер пособия по безработице. Были назначены различные типы социальных выплат на детей до 16 лет и доплат оставшимся без работы родителям. Финансовую поддержку также получили пенсионеры. Различные надбавки полагаются медикам, работающим с коронавирусными пациентами.

Также был продлён срок подачи в налоговую инспекцию отчётности по доходам за 2019 год. Самозанятые смогли вернуть уплаченный за прошлый год налог. Малый и средний бизнес получил право на получение беспроцентных кредитов, предназначенных для выплаты зарплат работникам. Кроме того, предприятиям были предоставлены различные льготы и отсрочки в выполнении финансовых обязательств. Для арендодателей были снижены имущественные налоги. Предприятия из особо пострадавших отраслей смогли рассчитывать на целевую помощь.

Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта. За полгода с момента первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей. Россия занимает третье место по уровню заболеваемости в мире. Её опережают США (около 2,7 млн заразившихся) и Бразилия (более 1,4 млн).

Ранее NEWS.ru писал, что Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавирусной инфекции в Белоруссию. Интерес в приобретении лекарства выразили некоторые государства Латинской Америки, с которыми уже ведутся переговоры, а также страны СНГ, Ближнего Востока и других регионов мира.