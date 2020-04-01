Путин: кабмин готовит новые меры поддержки экономики из-за COVID-19

Российское правительство подготавливает новые меры, которые помогут поддержать экономику страны и её отраслей в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров.
Глава страны соблюдает режим самоизоляции и провёл переговоры с правительством в режиме видеоконференции.
Кабмин действительно готовит новые предложения по поддержке экономики и отдельных отраслей в соответствии с той ситуацией, которая складывается на данный момент времени и, как представляется экспертам, будет развиваться потом, — сказал Путин.
При этом президент отметил, что в соответствии с этими прогнозами кабмин и будет принимать соответствующие решения,
Как писал NEWS.ru, ранее Путин предупредил о ценовом всплеске на нефтяном рынке.
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