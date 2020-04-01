Путин: кабмин готовит новые меры поддержки экономики из-за COVID-19

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Российское правительство подготавливает новые меры, которые помогут поддержать экономику страны и её отраслей в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров.

Глава страны соблюдает режим самоизоляции и провёл переговоры с правительством в режиме видеоконференции.

Кабмин действительно готовит новые предложения по поддержке экономики и отдельных отраслей в соответствии с той ситуацией, которая складывается на данный момент времени и, как представляется экспертам, будет развиваться потом, — сказал Путин.

При этом президент отметил, что в соответствии с этими прогнозами кабмин и будет принимать соответствующие решения, передаёт ТАСС. Путин также пообещал в ближайшее время о них сообщить. Кроме того, российский лидер отметил, что «по несколько раз в день в рабочем режиме» обсуждает эти вопросы с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин предупредил о ценовом всплеске на нефтяном рынке.