Пункт МЧС на границе с Азербайджаном в Дагестане оставят до конца июля

https://static.news.ru/photo/b318c6c6-baf0-11ea-9e0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею продлить на месяц работу дагестанского полевого лагеря МЧС для граждан Азербайджана. С таким предложением к главе государства обратился руководитель региона Владимир Васильев.

Во время онлайн-конференции, посвящённой открытию медицинских центров, построенных российским Минобороны, он отметил, что в Азербайджане сохраняется непростая эпидемическая ситуация. При этом в последнее время темпы перехода граждан между странами наращиваются, отметил глава Дагестана.

Первоначально предполагалось, что лагерь будет работать до конца июня. По мнению Васильева, его следует оставить до завершения июля.

Очень хорошо. Сделаем. Договорились, — приводит слова Путина ТАСС.

Российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 мая во время телефонного разговора условились поручить профильным ведомствам решение вопросов, связанным со скоплением в приграничных районах Дагестана граждан Азербайджана. В тот же день Васильев попросил Путина помочь синхронизировать процесс возвращения из Азербайджана российских граждан, которые не могут перейти закрытую из-за пандемии госграницу. Он высказался за то, чтобы сделать процесс более системным, а в качестве одной из мер предложил пропускать желающих пересечь границу группами.

С 24 марта в Азербайджане действует карантин. С 27 апреля власти начали поэтапное смягчение ограничений, но при этом число инфицированных стало расти. С 23 июня в стране ежедневно регистрируют более 500 случаев заражения COVID-19. Более половины всех заболевших приходится на столицу. Количество заражений в стране уже превысило 17,5 тысячи человек, из них 213 человек умерли, а свыше 9,7 тысячи выздоровели.

Как писал NEWS.ru, карантин на территории Азербайджана продлили до 1 августа. В более жёстком варианте он распространяется на Баку и ещё ряд городов. Из-за ситуации с коронавирусом президент республики Ильхам Алиев не смог посетить парад Победы в Москве.