Карантин в Азербайджане продлили до августа

https://static.news.ru/photo/5027c87c-b178-11ea-9a91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Азербайджана приняли решение о продлении карантинного режима в связи с распространением коронавируса. Он будет действовать дол августа.

Эпидемиологическая ситуация в стране исследована. Принято решение о продлении карантинного режима в стране до 1 августа, — цитирует РИА Новости представителя оперштаба Лейлу Абдуллаеву.

Одновременно с этим в период с 21 июня по 5 июля в ряде городов, включая столицу Азербайджана – Баку, вводятся жёсткие карантинные ограничения, передаёт ТАСС.

По данным на начало июня в Азербайджане зафиксировано более 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 78 человек, выздоровели свыше 3,7 тысячи пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что президент республики Ильхам Алиев не сможет посетить парад Победы в Москве из-за карантина. Азербайджан на параде представит делегация, возглавляемая министром обороны Закиром Гасановым.

В России, согласно последним данным, выявлена 561 тысяча случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии из больниц выписаны 313,9 тысячи пациентов, скончались 7,6 тысячи человек.