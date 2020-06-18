Президент Азербайджана не приедет в Москву на парад Победы

https://static.news.ru/photo/1ea0953e-b157-11ea-a2f6-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: ru.president.az

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев не сможет посетить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве 24 июня.

Президент не приедет на торжественное мероприятие из-за продления в республике до 1 июля карантина, введённого в связи с распространением коронавируса. Азербайджан на параде представит делегация, возглавляемая министром обороны Закиром Гасановым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Алиева.

Парад Победы был перенесён с 9 мая на 24 июня в связи с ситуацией с COVID-19. В настоящее время в столице ведётся подготовка к торжеству, репетиции с участием военной техники. Наряду с 13 тысячами российских военнослужащих, в параде примут участие военные из 12 стран. Ожидается, что торжественное мероприятие посетят лидеры Белоруссии, Туркменистана, Молдавии и других государств.

Как ранее писал NEWS.ru, из-за эпидемиологической ситуации проведение парадов отменено более чем в 15 российских городах. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Герой России полковник Андрей Красов оправдал решение местных властей, отметив, что главной задачей является сохранение жизни и здоровья россиян. Он также отметил, что отказ от парадов не является отказом от празднования Победы над нацистской Германией.