Депутат Красов оправдал отмену парадов Победы в регионах

https://static.news.ru/photo/9f8496d0-afc9-11ea-90fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, Герой России, полковник Андрей Красов заявил, что серия отмен парадов Победы, начавшаяся в российских регионах из-за коронавируса, не равна отказу от празднования победы над нацисткой Германии.

По словам депутата, жители городов с эпидемически неблагополучной ситуацией смогут дистанционно присоседиться к празднику и вместе со всей страной отметить День Победы, перенесённый с 9 мая на 24 июня.

Жители этих субъектов будут так же смотреть парад из Москвы по телевидению, так же будут вспоминать своих родных и близких, которые своим мужеством, героизмом и отвагой принесли столь долгожданную победу, будут сопереживать всем участникам парада. То есть, в этих регионах вовсе не отменяется День Победы, — заявил Красов в комментарии НСН.

Депутат отметил, что главная задача сейчас — сохранить жизни и здоровье россиян.

Как писал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса и введённых карантинных ограничений президент Владимир Путин перенёс военные парады к 75-летию Победы на 24 июня — день исторического парада 1945 года, проведённого на Красной площади с победой вернувшимися из Европы советскими военными. Глава государства объявил об этом 1 июня, сославшись на стабилизацию эпидемической обстановки в России.

За последние недели обстановка с COVID-19 в стране почти не изменилась. Как и в мае, ежедневно выявляют около 8-9 тысяч заражённых. Россия держится на третьей в мире строчке по распространению вируса среди населения.

Парады уже отменили в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Пензе, Перми, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Иркутске и Якутске. Список городов ежедневно пополняется.