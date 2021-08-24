«Проскочим»: в Крыму не будут ужесточать меры из-за коронавируса

Губернатор Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал планы вводить коронавирусные ограничения на полуострове и заявил о стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе. Его слова приводит ТАСС.

Глава республики не рассчитывает на то, что на курортах придётся вводить новые меры, к тому же количество заражённых на полуострове постепенно уменьшается.

Будем надеяться, что ситуация не потребует дополнительных жёстких мер. Проскочим, думаю, — добавил Аксёнов.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что организованная Украиной «Крымская платформа» послужила хорошим пиаром российского полуострова, который вновь оказался в мировой повестке. Сам же саммит, по его словам, был пустым мероприятием: над Крымом «всё также всходит солнце», в море по-прежнему купаются туристы, в том числе и украинские.