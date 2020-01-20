https://static.news.ru/photo/d5b65b80-3bcf-11ea-bf8a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Улюкаев Фото: Komsomolskaya Pravda/GlobalLookPress

Прокуратура обнаружила нарушения во время проверки колонии в Тверской области. Там отбывает наказание бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Об этом сообщил портал «Царьград».

В ходе проверки инспекторы застали экс-министра, который сидел на кровати в неположенное время. Алексей Улюкаев написал объяснительную, ему было вынесено предупреждение.

В издании отметили, что бывший министр работает в колонии «подсобным рабочим» и библиотекарем. Также Алексей Улюкаев ведёт экономический кружок.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший министр Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев пишет в колонии стихотворения и книгу.