Прокуратура обнаружила нарушения во время проверки колонии в Тверской области. Там отбывает наказание бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Об этом
В ходе проверки инспекторы застали экс-министра, который сидел на кровати в неположенное время. Алексей Улюкаев написал объяснительную, ему было вынесено предупреждение.
В издании отметили, что бывший министр работает в колонии «подсобным рабочим» и библиотекарем. Также Алексей Улюкаев ведёт экономический кружок.
Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший министр Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев пишет в колонии стихотворения и книгу.
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