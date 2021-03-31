Призывная кампания вновь пройдёт с коронавирусными ограничениями

https://static.news.ru/photo/4aa72e6c-92bc-11eb-94c9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

С 1 апреля в России стартовала весенняя призывная кампания. Она пройдёт только в 83 субъектах РФ за исключением Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, где призыв проводится только осенью. В связи с распространением коронавирусной инфекции призывников ждёт термометрия, масочно-перчаточный режим и тестирование.

Тестирование призывников будет осуществляться как на сборном пункте, так и по прибытии в воинскую часть, — сообщил «Красной звезде» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Кроме того, к работе с призывниками будут допущены только сотрудники военкоматов, прошедшие вакцинацию от коронавируса, а также переболевшие и имеющие антитела. Ограничительные меры коснутся и проводов призывников: не будет массовых отправок, проведения торжественных мероприятий, откажут в присутствии родным и близким.

Как и в прошлом году, будут созданы особые условия транспортировки новобранцев к месту службы, исключающие контакты с гражданским населением.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в армию весной 2021 года 134 650 человек. Весенний призыв на военную службу пройдёт в России с 1 апреля по 15 июля.

Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, многократно увеличивающий административные штрафы за нарушения в сфере воинского учёта. Изменения вносятся в ст. 21.1–21.7 КоАП РФ. В частности, неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учёте, в установленные сроки в военкомат, в том числе по повестке, без уважительной причины, неявка на постановку на воинский учёт или снятие с учёта, уклонение от внесения изменений в документы учёта повлечёт штраф от одной тысячи до пяти тысяч рублей (сейчас от 100 до 500 рублей).