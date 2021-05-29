Приставы Москвы составили портрет должника по алиментам

https://static.news.ru/photo/9046e764-c0ed-11eb-81ec-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Яндекс.Дзен

Среднестатистический портрет должника по алиментам, проживающего в Москве, составили сотрудники столичного главка ФССП в рамках акции «Судебные приставы — детям». Об этом пишет РИА Новости.

По данным статистики, большую часть неплательщиков алиментов в Москве составляют мужчины. Женщин насчитывается только 9,5%.

Средний возраст неплательщика составляет от 30 до 42 лет. Средняя сумма задолженности достигает 226 тысяч рублей. Таких отцов насчитывается более 20 тысяч, или 90,5% от общей статистики должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства.

Зарплату получают 42% неплательщиков и из их зарплаты официально взыскиваются средства на содержание ребёнка. Остальные работают неофициально или имеют редкие заработки, которые сложно восстановить.

Долг более одного миллиона рублей насчитывается у 339 жителей Москвы. За ними установлен особый контроль.

Ранее размер алиментов предложили привязать к МРОТ.