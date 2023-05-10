Приложения российского банка пропали из App Store Приложения банка «Санкт-Петербург» удалили из App Store

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Приложения российского банка «Санкт-Петербург» стали недоступны для скачивания из App Store. На сайте кредитной организации сообщается, что приложения были удалены 5 мая. Ранее «Санкт-Петербург» попал в санкционные списки ЕС.

Ранее установленное на смартфоны мобильное приложение продолжает работать в штатном режиме и позволяет полноценно пользоваться продуктами и услугами банка, — сообщили в банке.

Ранее российские банки «Зенит», «Уралсиб», МТС Банк и банк «Санкт-Петербург» обратились к своим клиентам с предупреждением: держатели карт могут лишиться возможности платить ими за границей в системах, которые подключены к международной системе платежей UnionPay. Система может быть полностью отключена в связи с рестрикциями стран Евросоюза и США. При этом карты продолжат работать на территории России.

17 марта стало известно, что мобильные приложения банков «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб» пропали из Google Play. Ранее США ввели против этих банков санкции. Также стало известно, что пользователи банка «Уралсиб» (входит в топ-30 по объемам активов в РФ) массово жалуются на проблемы с работой приложения и сайта.