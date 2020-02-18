https://static.news.ru/photo/cf0467bc-5260-11ea-90d0-fa163e074e61_660.jpg Захар Прилепин Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Поправки к Конституции Росси поддержит большинство россиян. Об этом заявил Захар Прилепин.

Писатель, входящий в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ убеждён, что инициатива отвечает коллективному желанию россиян.

Конечно же, огромное количество людей эти поправки, я уверен, поддержат, — цитирует его ТАСС.

Прилепин добавил, что, когда принимался текст российской конституции, многих реалий современной жизни не было, и сейчас их нужно оговаривать. По мнению писателя, это неизбежно.

Законопроект о поправке в Конституцию РФ был принят Госдумой в первом чтении ещё 23 января. В документ вошли лишь предложения, озвученные российским главой в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин прокомментировал предложение члена Совета Федерации Алексея Пушкова о закреплении в преамбуле Конституции статуса России как страны, победившей во Второй мировой войне. Глава государства считает эту идею хорошей.