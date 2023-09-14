Приказ Шойгу: какие болезни освобождают россиян от мобилизации Шойгу утвердил список болезней, с которыми запрещается служить

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, при которых нельзя пройти контрактную службу в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, военного положения и военного времени. Что об этом нужно знать?

Какие заболевания указаны в новом приказе

В представленном Минобороны перечне всего 26 пунктов, некоторые из них включают сразу несколько болезней. Приказ датирован 7 августа, а его действие распространяется как на граждан России, желающих заключить контракт с военным ведомством, так и на иностранцев.

К числу «запрещенных» для контрактников отнесли заболевания, которые могут передаться потенциальным сослуживцам: вирус иммунодефицита человека, гепатиты B и С, активный туберкулез органов дыхания и костей.

Также там перечислены хронические заболевания, которые не позволят военнослужащему выполнять свои воинские обязанности в полной мере:

злокачественные опухоли;

болезни сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью III функционального класса;

гипертония II стадии с артериальной гипертензией II степени при наличии церебральных расстройств;

сахарный диабет I типа;

психические расстройства и нарушения психики из-за употребления психоактивных веществ;

бронхиальная астма средней степени тяжести;

эпилепсия;

пережитые инсульты и их последствия.

Помимо этого, мобилизовать человека не смогут, если острота зрения одного глаза составляет 0,09 и ниже, а другого — 0,4 или выше. Офтальмологи считают это состояние близким к слепоте.

Противопоказанием к военной службе по контракту также является полное отсутствие некоторых органов или конечностей, удаление части печени или поджелудочной железы, отсутствие руки до верхней трети плеча или ноги до бедра, а также если у человека нет нескольких пальцев или имеются последствия огнестрельных переломов костей.

Отмечается, что приказ разработан для реализации закона, разрешающего судимым россиянам проходить военную службу по контракту, говорилось в пояснительной записке проекта.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Зачем нужен этот приказ, будет ли мобилизация

Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале заявил, что этот документ может быть актуальным, если в России примут решение в ближайшее время объявить о частичной мобилизации.

«Если новая частичная волна мобилизации этой осенью все же будет (хотя генералы в Госдуме официально заявляют, что она сейчас не планируется), то это будет весьма актуальный документ. Так что внимательно изучаем», — сказал он.

Рожин считает, что новый список болезней, скорее всего, ориентирован для тех, кто поступает на службу по контракту.

«Пока же он больше ориентирован на поступающих на контрактную службу, коих, по официальной статистике, очень много (с начала года под 300 тысяч добровольных контрактников — на Украине этот ресурс уже исчерпан), и власти избавлены от необходимости грести всех подряд, с любыми болезнями, как это происходит на Украине», — резюмировал эксперт.

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