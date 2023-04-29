Пригожин заявил о возможном выводе ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер» в Артёмовске

Проект WarGonzo опубликовал интервью предпринимателя Евгения Пригожина журналисту Семену Пегову, в котором бизнесмен, связанный с ЧВК «Вагнер», заявил, что силы частной военной компании могут покинуть Артемовск. Он заявил, что этот вариант рассматривается в связи с острой нехваткой боеприпасов.

Мы будем в Бахмуте, пока у нас есть последний патрон, но этих патронов осталось мало — не на недели, а на дни. И если дефицит боеприпасов не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке либо выходить, либо остаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы вынуждены будем вывести с этой территории, — сказал Пригожин.

По словам предпринимателя, он направил обращение и просьбу о помощи в Минобороны России. Пригожин считает, что следует как можно скорее принять решение о целесообразности нахождения ЧВК «Вагнер» в Артемовске.

Ранее Пригожин заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению. По его словам, Вооруженные силы Украины начнут его до 15 мая.