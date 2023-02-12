Пригожин заявил, что вагнеровцы взяли еще один населенный пункт в ДНР Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» взяли Красную гору в ДНР

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Боец группы «Вагнер»

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала обращение главы компании Евгения Пригожина, который заявил, что отряды ЧВК «Вагнер» взяли населенный пункт Красная гора на территории ДНР. Как отметил бизнесмен, в радиусе 50 километров от места действия нет никого, кроме представителей ЧВК. В Минобороны информацию о взятии Красной горы пока не комментировали.

После взятия Соледара и массовой шумихи о том, что в Соледаре был кто-то кроме бойцов ЧВК «Вагнер», безусловно, парням было очень неприятно. Поэтому хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают. В радиусе 50 км, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК «Вагнер», которые и возьмут Бахмут, — говорится в сообщении.

Также бизнесмен прокомментировал сведения о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли Угледар. По его словам, эти данные не соответствуют действительности.

Ранее Пригожин предположил, что на взятие под контроль всей территории Донбасса потребуется порядка полутора-двух лет. Он также отметил, что если задачи СВО будут определены более широко, времени потребуется больше.