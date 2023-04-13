Пригожин отрицает казнь украинского солдата бойцами ЧВК «Вагнер»

Фото: Пресс-служба компании «Конкорд»/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала аудиосообщение связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, в котором тот заявил, что бойцы частной военной компании не имеют отношения к казни украинского солдата, съемка которой недавно разошлась по Сети. 12 апреля основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что на видеозаписи убийства украинского военнослужащего опознали бойцов ЧВК «Вагнер».

Я уже говорил о том, что на видео никаким образом не идентифицируется ни ЧВК «Вагнер», ни место Бахмут. <…> Чушь абсолютно полная. Действительности она [информация] не соответствует, — заявил предприниматель.

Осечкин утверждает, что он связался с бежавшим в Норвегию бывшим бойцом ЧВК Андреем Медведевым, который опознал на видеозаписи своих сослуживцев.

Пригожин, комментируя эту информацию, пояснил, что Медведев пробыл в ЧВК «Вагнер» два дня и не способен никого идентифицировать.

В апреле в соцсетях распространился ролик с кадрами, на которых неустановленные люди в военной форме казнят другого человека в камуфляже. На видео рядом с жертвой был запечатлен бронежилет с украинской символикой и нашивкой «Каратель».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опубликованные кадры обезглавливания военного ужасными. Спикер Кремля подчеркнул, что с учетом большого количества фейков в Сети необходимо проверить достоверность этого видео.