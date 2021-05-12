«Президентского» тигра Бориса полгода не видели в заповеднике ЕАО

В заповеднике Еврейской автономной области тигр по кличке Борис на 6 месяцев пропал из объективов фотоловушек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр «Амурский тигр».
Тигры Борис и Светлая были
Как рассказал директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, из их поля зрения некоторое время назад пропали тигры Сайхан и Борис. Это вызывает тревогу у специалистов, потому что подобные исчезновения не всегда связаны с уходом животных на другие участки.
К сожалению, существует вероятность, что их пропажа связана со смертью по естественных причинам или от рук человека, — сказал Арамилев.
По его словам, существуют неподтверждённые данные о том, что Сайхан стал жертвой браконьеров. О судьбе Бориса ничего не известно. Специалисты надеются, что оба тигра отправились осваивать новые участки.
Специалисты отмечают, что если верить в хорошее развитие событий, то Борис отправился в новые земли, поскольку проиграл конкурентную борьбу своему сыну Грому.
Ранее сообщалось о том, что приморские специалисты пытаются поймать амурского тигра, который с января совершил уже несколько нападений на собак в сёлах Хасанского района. Он ловко обходит расставленные охотнадзором ловушки, не возвращается к задавленным собакам и быстро перемещается от одного поселения к другому.