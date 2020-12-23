Президент поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России

https://static.news.ru/photo/47097ee8-4525-11eb-974f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в среду, 23 декабря, заявил, что поддерживает идею сделать предшествующее Новому году 31 число выходным днём по всей стране.

Глава государства выступил с рекомендацией в адрес руководителей регионов о принятии соответствующего решения.

31 декабря — предпраздничный день, поэтому для тех, у кого он всё же будет рабочим, его всё равно сократят на час. Новогодние каникулы же продлятся с 1 по 10 января. На территории многих субъектов РФ местные власти уже объявили 31 декабря выходным. В частности, соответствующее решение приняли в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Забайкалье, Воронежской области, на Ямале, в Бурятии и не только.

23 декабря во время расширенного заседания Госсовета к Путину с предложением сделать предпраздничный день выходным по всей стране обратился лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Президент эту идею поддержал.

На федеральном уровне принять это решение нельзя, но у субъектов есть такие полномочия, — приводит ответ Путина РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, в 2020 году 31 декабря выпадает на четверг. Этот день является рабочим, однако каждый работодатель может проявить инициативу и устроить для своих сотрудников выходной с сохранением заработной платы. Об этом в разговоре с журналистами рассказали представители пресс-службы Роструда со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Ивана Шкловца.