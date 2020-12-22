В Роструде рассказали о том, как 31 декабря может стать выходным днём

https://static.news.ru/photo/cd48f444-4416-11eb-a408-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В 2020 году 31 декабря выпадает на четверг. Этот день является рабочим, однако каждый работодатель может проявить инициативу и устроить для своих сотрудников выходной с сохранением заработной платы. Об этом в разговоре с журналистами рассказали представители пресс-службы Роструда со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Ивана Шкловца.

Отмечается, что работодатель, отпустивший своих работников по домам 31 декабря, обязан решить вопрос с оплатой этого дня. Он может сделать это при помощи издания локального нормативного акта, в котором предусматривается, что за последний день года сотрудники также получат деньги.

Кроме того, сам работник имеет право получить дополнительный день отдыха как день отпуска без сохранения заработной платы, если напишет заявление. Также у сотрудника есть вариант взять отгул за отработанные сверхурочно часы или за выход на работу в выходной. К тому же, у гражданина может быть в запасе часть неиспользованного отпуска, — передаёт сообщение ТАСС.

31 декабря — предпраздничный день, поэтому для тех, у кого он всё же будет рабочим, его всё равно сократят на час. Новогодние каникулы же продлятся с 1 по 10 января.

Ранее сенатор Сергей Леонов, входящий в состав социального комитета Совета Федерации, призвал реализовать инициативу ЛДПР и сделать последний день года выходным по всей стране и на постоянной основе. Он подчеркнул, что согласно опросам, эту идею поддерживает 85% жителей РФ. В Кремле, в свою очередь, отметили, что этот вопрос остаётся на усмотрение регионов.

На территории многих субъектов РФ местные власти уже объявили 31 декабря выходным. В частности, соответствующее решение приняли в Санкт-Петербурге, писал NEWS.ru.