https://static.news.ru/photo/a5ea0118-5178-11ea-8844-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенаторы предложили закрепить за правительством утверждение перечня ключевых показателей эффективности для банков с государственным участием. Это позволит стимулировать снижение процентных ставок по кредитам и положительным образом должно отразиться на темпах роста ВВП.

Законопроектом предусматриваются полномочия правительства по утверждению перечня ключевых показателей эффективности для банков, в которых доля участия государства, региона и муниципального образования в совокупности превышает 50%, — рассказал «Парламентской газете» один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Законопроект уже направлен на согласование в кабмин. По мнению сенаторов, законодательство РФ в настоящее время не содержит ключевых показателей эффективности для госбанков в части финансирования российских промпредприятий, что негативно отражается на загрузке их производств. По словам Кутепова, принятие законопроекта позволит простимулировать государственные банки более эффективно проводить инвестиционную политику в отношении отечественных предприятий.

Как писал NEWS.ru, глава ВТБ Андрей Костин выступил с критикой законопроекта об ограничении покупки государственными банками частных кредитных организаций. По словам Костина, данный проект закона напрямую затрагивает ВТБ и «поражает» госбанки в правах. Он считает, что госбанки не должны иметь преимущества, но и нельзя их ограничивать и поражать в правах, потому что покупка банков определяется не логикой огосударствления, а логикой бизнеса. Он также отметил, что сейчас главным консолидатором банковского сектора является Банк России.